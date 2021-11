Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ExxonMobil : signe un accord avec Pertamina information fournie par Cercle Finance • 02/11/2021 à 13:55









(CercleFinance.com) - ExxonMobil et Pertamina, la société d'énergie publique en Indonésie, ont signé aujourd'hui un protocole d'accord (MoU) pour évaluer le potentiel de déploiement à grande échelle de technologies à faible émission de carbone en Indonésie. Le protocole d'accord a pour objectif de faire progresser les ambitions nette zéro de l'Indonésie. Les entreprises ont convenu d'évaluer le potentiel de technologies telles que le captage, l'utilisation et le stockage du carbone et l'hydrogène à faible émission de carbone. ' Nous évaluons des projets de captage et de stockage du carbone à grande échelle qui ont le potentiel d'avoir le plus grand impact dans les secteurs les plus émetteurs du monde, et il existe des opportunités en Indonésie et dans toute l'Asie du Sud-Est ', a déclaré Joe Blommaert, président d'ExxonMobil Low Carbon Solutions.

