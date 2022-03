Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ExxonMobil: réductions de coûts, abandon des projets russes information fournie par Cercle Finance • 02/03/2022 à 14:06









(CercleFinance.com) - ExxonMobil a annoncé mercredi qu'il prévoyait d'alléger ses coûts durant les années qui viennent, une décision destinée à lui permettre d'augmenter ses bénéfices.



Le géant pétrolier a indiqué ce matin, à l'occasion d'une réunion avec les investisseurs, qu'il comptait réduire ses dépenses annuelles de l'ordre de neuf milliards de dollars en 2023 en comparaison avec l'exercice 2019.



Le groupe d'Irving (Texas) souligne que ces efforts devraient lui permettre de doubler ses bénéfices à horizon 2027 en comparaison avec 2019 et d'améliorer en conséquence la rémunération de ses actionnaires.



Ses investissements sont quant à eux appelés à se maintenir dans un intervalle allant de 20 à 25 milliards de dollars par an à horizon 2027, contre 21-24 milliards de dollars prévus cette année.



Dans un communiqué paru dans la soirée d'hier, ExxonMobil avait annoncé son intention d'abandonner son projet de gaz russe Sakhalin-1, un consortium dans lequel sont présents des partenaires russe, japonais et indien.



Compte tenu du conflit en Ukraine, le groupe a également prévu de ne plus réaliser aucun investissement en Russie.





