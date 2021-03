Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ExxonMobil : réductions d'effectifs prévues à Singapour Cercle Finance • 03/03/2021 à 07:42









(CercleFinance.com) - Mettant en avant les 'conditions de marché sans précédent découlant de la pandémie de Covid-19', ExxonMobil annonce des réductions d'effectifs à Singapour 'dans le cadre de ses efforts continus pour améliorer et maintenir la compétitivité à long terme'. Le groupe énergétique prévoit qu'environ 300 postes seront touchés par ces mesures d'ici la fin de 2021, ce qui représente environ 7% de ses plus de 4000 employés à Singapour, pays qui toutefois 'continue d'être un emplacement stratégique pour ExxonMobil'.

Valeurs associées EXXON MOBIL NYSE -0.55%