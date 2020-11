Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ExxonMobil : réduction d'effectifs au Canada Cercle Finance • 26/11/2020 à 15:03









(CercleFinance.com) - ExxonMobil annonce son intention de réduire ses effectifs au Canada en y supprimant 300 postes d'ici la fin de 2021, grâce aux réorganisations et changements de processus de travail qui ont été conduits au cours des dernières années. Le groupe énergétique américain explique que le Canada demeure pour lui un important marché, mais que l'impact de la Covid-19 sur la demande a accru l'urgence de mesures visant à réduire ses coûts et à améliorer sa compétitivité à long terme.

Valeurs associées EXXON MOBIL NYSE -2.88%