ExxonMobil : projets de carburants écologiques avec Porsche

(CercleFinance.com) - ExxonMobil et Porsche indiquent qu'ils vont tester un biocarburant à faible teneur en carbone Esso Renewable Racing Fuel dans des conditions de course, avec les moteurs de sport automobile haute performance Porsche au cours de la Porsche Mobil 1 Supercup 2021. Leur collaboration portera également sur les 'eFuels', carburants synthétiques fabriqués à partir d'hydrogène et de CO2 capturé. Dès 2022, ils prévoient de tester un deuxième type d'Esso Renewable Racing Fuel, qui contiendra des composants eFuel. 'On s'attend à ce que le carburant électronique réalise une réduction des émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 85%, lorsqu'il sera mélangé aux normes actuelles du marché en matière de carburant pour les véhicules de tourisme d'aujourd'hui', affirment-ils.

Valeurs associées EXXON MOBIL NYSE -0.58%