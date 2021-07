ExxonMobil : projet de stockage de CO2 en Ecosse

(CercleFinance.com) - ExxonMobil annonce rejoindre NECCUS, une alliance pour réduire les émissions de carbone des installations industrielles en Écosse, et avoir signé un protocole d'accord pour participer au projet de capture et de stockage de carbone (CCS) Acorn récemment annoncé.

Le projet prévoit de capturer et de stocker environ cinq à six millions de tonnes de CO2 par an d'ici 2030 à partir des terminaux gaziers du complexe St Fergus à Peterhead, en Écosse, qui comprend le terminal gazier de la coentreprise d'ExxonMobil.

Acorn a le potentiel de fournir plus de la moitié des 10 millions de tonnes de stockage de CO2 par an que le gouvernement britannique vise et, lorsqu'il sera étendu, aura le potentiel de stocker plus de 20 millions de tonnes par an d'ici le milieu des années 2030.