ExxonMobil: projet dans le lithium aux Etats-Unis

(CercleFinance.com) - ExxonMobil annonce son intention de devenir l'un des principaux producteurs de lithium, un composant clé des batteries des véhicules électriques, et avoir entamé des travaux en ce sens au sud-ouest de l'Arkansas, une région connue pour contenir d'importants gisements.



'L'approvisionnement national contribuera à la sécurité énergétique, soutiendra l'industrie et fera progresser les objectifs de la politique climatique des États-Unis, avec beaucoup moins d'impacts environnementaux', souligne le groupe énergétique.



Il vise sa première production de lithium pour 2027 et évalue les opportunités à l'échelle mondiale. D'ici 2030, il vise à produire suffisamment de lithium pour répondre aux besoins de fabrication de plus d'un million de véhicules électriques par an.





