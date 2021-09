Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ExxonMobil : processus de certification de gaz naturel information fournie par Cercle Finance • 07/09/2021 à 15:30









(CercleFinance.com) - ExxonMobil annonce avoir signé un accord avec MiQ, un validateur indépendant à but non lucratif, pour lancer le processus de certification environnementale du gaz naturel produit dans ses installations du bassin permien de Poker Lake, au Nouveau-Mexique. MiQ a développé un cadre qui évalue notamment l'intensité du méthane et les pratiques d'exploitation qui 'favorisent une culture de gestion des émissions et d'amélioration continue'. Il délivre des certificats négociables en fonction de la note obtenue. Environ 200 millions de pieds cubes de gaz naturel par jour provenant de Poker Lake seront ainsi évalués et certifiés. ExxonMobil envisage d'étendre la certification à d'autres champs du bassin permien et zones de production de schiste, notamment Appalachia et Haynesville.

