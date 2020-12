Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ExxonMobil : priorité aux 'actifs à haute valeur' Cercle Finance • 01/12/2020 à 09:05









(CercleFinance.com) - ExxonMobil a indiqué lundi soir, ayant achevé l'examen de ses plans d'affaires prévisionnels, qu'il 'accordera la priorité aux dépenses en capital à court terme dans les actifs présentant la valeur future potentielle la plus élevée'. Parmi ceux-ci, le géant énergétique met en avant les développements en Guyana et dans le bassin permien américain, l'exploration ciblée au Brésil et les projets dans la chimie visant à développer des produits de performance de haute valeur. Ses investissements en capital et en exploration sont prévus entre 16 et 19 milliards de dollars en 2021, puis entre 20 et 25 milliards par an jusqu'en 2025. Le retrait de certains actifs jugés moins stratégiques se traduira par une dépréciation de 17 à 20 milliards.

