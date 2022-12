Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

ExxonMobil: prévoit de doubler ses bénéfices d'ici cinq ans information fournie par Cercle Finance • 08/12/2022 à 14:04

(CercleFinance.com) - ExxonMobil a annoncé aujourd'hui son plan d'entreprise pour les cinq prochaines années.



Ce plan maintient les dépenses d'investissement annuelles entre 20 et 25 milliards de dollars, tout en augmentant les investissements à faible émission à environ 17 milliards de dollars.



Cette approche donne la priorité aux actifs à haut rendement et à faible coût d'approvisionnement dans les activités Upstream et Product Solutions et soutient les efforts visant à réduire l'intensité des émissions de gaz à effet de serre des actifs exploités.



La croissance des bénéfices et des flux de trésorerie devrait doubler d'ici 2027, par rapport à 2019 annonce le groupe.



Le plan prévoit également un programme de rachat d'actions étendu à 50 milliards de dollars jusqu'en 2024, dont 15 milliards de dollars en 2022.



' Notre plan devrait permettre d'obtenir des résultats commerciaux de premier plan et s'inscrit dans la continuité de la voie qui a permis d'obtenir d'excellents résultats dans le secteur en 2022 ', a déclaré Darren Woods, président-directeur général.



L'entreprise reste également en bonne voie pour réaliser un total d'environ 9 milliards de dollars de réductions de coûts structurels d'ici la fin de l'année 2023 par rapport à 2019.