ExxonMobil : présentation des plans à horizon 2025

(CercleFinance.com) - ExxonMobil annonce ses plans jusqu'en 2025 pour 'augmenter ses bénéfices et ses flux de trésorerie afin d'accroître son dividende, réduire la dette et financer des projets, tout en s'employant à commercialiser des technologies à faibles émissions'. Le groupe énergétique prévoit des dépenses d'investissement de 16 à 19 milliards de dollars en 2021 et de 20 à 25 milliards de dollars par an jusqu'en 2025 pour des projets à rendement élevé et générateurs de cash. ExxonMobil, qui a également réduit ses charges d'exploitation en cash de 15% en 2020, prévoit aussi des économies structurelles permanentes de six milliards de dollars par an d'ici la fin de 2023 par rapport à 2019.

