ExxonMobil: pilote industriel de captage de CO2 à Rotterdam

(CercleFinance.com) - ExxonMobil va mener à bien un projet pilote industriel de captage de CO2 sur l'un de ses sites de production à Rotterdam, avec l'objectif affiché de décarboner ses industries fortement émettrices de CO2.



Le projet vise à valider les performances et le bon fonctionnement de la technologie de combustible à carbonate liquide (CFC) développée en collaboration avec son partenaire FuelCell Energy.



Cette installation de captage du CO2 doit également permettre d'évaluer les difficultés techniques et les coûts liés à l'exploitation d'un tel projet.



L'usine Esso de Rotterdam sera le premier complexe à être équipé de cette technologie, qui pourrait ensuite être déployée au sein d'autres unités en cas de démonstration réussie.





