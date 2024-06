Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ExxonMobil: partenariat renforcé avec le canadien CGI information fournie par Cercle Finance • 26/06/2024 à 14:30









(CercleFinance.com) - ExxonMobil a annoncé mercredi avoir renforcé son partenariat avec le groupe de conseil en technologies canadien CGI portant sur les services de paiement et de fidélisation.



Le renouvellement de accord, qui concerne l'Europe et la région Asie-Pacifique, est censé améliorer les options de personnalisation pour les clients du groupe pétrolier américain avec la mise en place d'une solution de paiement de carburant.



Cela comprend notamment de fournir des services d'infrastructure pout les stations-service sites de vente de carburant et de proposer sa solution de fidélisation à plus de 10 millions d'utilisateurs actifs.



Chaque année, CGI dit traiter plus de 1,6 milliard de transactions de carburant au détail dans 29 pays, de la Norvège à la Nouvelle-Zélande.



En plus du traitement des paiements, cette solution offre des modules pour les programmes de fidélisation, l'émission de renseignements de paiement, la gestion des prix, les solutions de facturation et le soutien au service à la clientèle.





Valeurs associées EXXON MOBIL 114,58 USD NYSE +0,18%