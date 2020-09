Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ExxonMobil : partenariat étendu avec Global Thermostat Cercle Finance • 21/09/2020 à 16:15









(CercleFinance.com) - ExxonMobil a annoncé lundi une extension de son partenariat avec Global Thermostat, un spécialiste du captage du dioxyde de carbone, après 12 mois d'essais techniques. Le géant pétrolier américain explique avoir pris sa décision après avoir conduit toute une série d'études autour de la faisabilité et de la modulabilité de la technologie de Global Thermostat, qui consiste à récupérer directement le dioxyde de carbone dans l'atmosphère. ExxonMobil et Global Thermostat, une entreprise créée en 2010, avaient conclu l'an dernier un accord visant à capter les émissions de gaz à effet de serre au sein des sources industrielles, en particulier au niveau des centrales électriques.

