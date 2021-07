Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ExxonMobil : nouvelle découverte significative au Guyana information fournie par Cercle Finance • 28/07/2021 à 16:29









(CercleFinance.com) - ExxonMobil a annoncé mercredi avoir fait une nouvelle découverte 'significative' d'hybrocarbures au large des cotes du Guyana, une zone dans laquelle il est déjà très présent. Le géant pétrolier américain précise dans un communiqué avoir foré deux puits à des profondeurs d'eaux allant de 51 et 75 mètres, ce qui a lui a permis dans les deux cas de tomber sur des huiles de qualité supérieure. Exxon compte maintenant conduire des travaux et des tests complémentaires afin d'évaluer les développements possibles des réservoirs. Les deux puits 'Whiptail' se situent au sein du bloc Stabroek dans lequel le groupe détient une participation de 45%, aux côtés de Hess (30%) et du chinois CNOOC (25%).

Valeurs associées EXXON MOBIL NYSE +0.74%