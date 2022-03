Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ExxonMobil: nomination de Dan Ammann à Low Carbon Solutions information fournie par Cercle Finance • 23/03/2022 à 12:28









(CercleFinance.com) - ExxonMobil a annoncé que Dan Ammann a été nommé président d'ExxonMobil Low Carbon Solutions, à compter du 1er mai. Dan Ammann remplace Joe Blommaert, qui a choisi de prendre sa retraite après 35 ans de service.



' Nous souhaitons la bienvenue à Dan au sein d'ExxonMobil et nous utiliserons ses connaissances et son expérience pour continuer à développer notre activité de solutions à faible émission de carbone ', a déclaré Darren Woods, président-directeur général et président du conseil.



Dan Ammann était auparavant directeur financier de GM. Il a aidé à diriger le premier appel public à l'épargne de GM à la suite de la restructuration de l'entreprise en 2009. Il a commencé sa carrière chez Credit Suisse First Boston en 1994 et chez Morgan Stanley en 1999.





