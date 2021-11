Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ExxonMobil : MoU avec Petronas pour le stockage du carbone information fournie par Cercle Finance • 09/11/2021 à 09:32









(CercleFinance.com) - ExxonMobil indique avoir signé un protocole d'accord (MoU) avec la compagnie publique malaisienne Petronas pour collaborer et explorer conjointement des projets potentiels de technologies de capture et de stockage du carbone en Malaisie. Les deux groupes énergétiques évalueront la viabilité des projets dans certains endroits au large de la Malaisie péninsulaire et partageront des données techniques et d'infrastructure souterraines pour les pipelines, les installations et les puits. Le MoU avec Petronas constitue la neuvième opportunité de captage et de stockage du carbone qu'ExxonMobil a annoncée depuis la création de son activité Low Carbon Solutions en mars 2021 pour commercialiser des technologies à faibles émissions.

