ExxonMobil : Moody's modifie ses perspectives de notation

(CercleFinance.com) - Moody's Investors Service a modifié sa perspective concernant la notation 'Aaa' d'ExxonMobil en la qualifiant de 'négative', mettant en garde contre une augmentation importante du niveau d'endettement de la société. 'Les perspectives négatives d'ExxonMobil reflètent l'important flux de trésorerie disponible et le recours attendu à la dette pour financer son vaste programme de dépenses pour la croissance', a déclaré Pete Speer, analyste de Moody's. Moody's prévoit que le cash-flow libre négatif d'ExxonMobil s'élèvera à environ 7 milliards de dollars en 2019 et à 9 milliards de dollars en 2020, et devrait se maintenir en 2021.

Valeurs associées EXXON MOBIL NYSE -0.19%