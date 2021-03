Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ExxonMobil : Moody's dégrade la note Cercle Finance • 24/03/2021 à 16:02









(CercleFinance.com) - Moody's a dégradé mercredi la note d'ExxonMobil, la ramenant à 'Aa2' contre 'Aa1' précédemment, avec une perspective désormais établie à 'stable'. Dans un communiqué, l'agence de notation s'inquiète de la tendance à l'accroissement de la dette du géant pétrolier et de la détérioration de ses indicateurs financiers sur fond de crise du coronavirus, un processus qu'elle ne voit pas s'inverser au cours des prochaines années. Moody's note qu'Exxon opte pour une réduction de son endettement via la diminution de ses dépenses d'investissement, tout en choisissant de maintenir le versement d'un gros dividende, un arbitrage qui laisse penser à l'agence que les progrès en matière de désendettement pourraient être 'lents'. Malgré ces commentaires défavorables, l'action ExxonMobil progressait de 3,5% mercredi matin à Wall Street, soutenue par l'orientation favorable des cours du brut.

