ExxonMobil : les réserves de Stabroek réévalués à la hausse

(CercleFinance.com) - ExxonMobil a annoncé jeudi avoir réévalué à la hausse les réserves de pétrole de son bloc de Stabroek, qui s'étend sur une superficie de quelque 26.800 km2 au large des cotes du Guyana. Le géant américain estime désormais que les réserves du projet se situent autour de 10 milliards de barils équivalent pétrole, contre une projection qui atteignait cinq milliards de barils il y encore a trois ans. Cette révision à la hausse fait suite à une nouvelle découverte survenue sur le puits Cataback-1, la 20ème réalisée sur le bloc Stabroek depuis le début de l'exploration. L'annonce était accueillie sans grand enthousiasme par les investisseurs jeudi, le titre ExxonMobil cédant 0,3% dans les premiers échanges à Wall Street.

