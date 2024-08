Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ExxonMobil: légère hausse séquentielle du BPA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 02/08/2024 à 13:13









(CercleFinance.com) - ExxonMobil publie un bénéfice de 9,2 milliards de dollars pour le deuxième trimestre 2024, soit 2,14 dollars par action contre un BPA de 2,06 dollars le trimestre précédent, et 'le deuxième bénéfice le plus élevé de la dernière décennie pour cette période de l'année'.



'Nous avons atteint une production trimestrielle record de nos actifs à faible coût d'approvisionnement dans le Permien et le Guyana, avec la production de pétrole la plus élevée depuis la fusion d'Exxon et de Mobil', souligne son président et CEO Darren Woods.



Fort d'un cash-flow lié aux activités d'exploitation de 10,6 milliards de dollars et un cash-flow d'exploitation hors mouvements du fonds de roulement de 15,2 milliards, le groupe énergétique a distribué à ses actionnaires 9,5 milliards en dividendes et rachats d'actions.





