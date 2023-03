ExxonMobil: le projet d'expansion de Beaumont est bouclé information fournie par Cercle Finance • 16/03/2023 à 16:04

(CercleFinance.com) - ExxonMobil a annoncé jeudi le démarrage effectif du projet d'expansion de sa raffinerie de Beaumont (Texas), qui va lui permettre de produire 250.000 barils d'équivalent pétrole de plus par jour.



L'agrandissement de se site, qui compte déjà parmi les plus grands sites pétrochimiques de la côte du Golfe du Mexique, va être s'appuyer sur la production croissante de pétrole brut du groupe énergétique dans le Bassin permien.



Ces capacités additionnelles devraient permettre de porter la production totale du site à plus de 630.000 barils-jour, ce qui en fera l'une des plus grandes raffineries aux Etats-Unis.



Connectée via un réseau de pipelines aux opérations d'ExxonMobil dans le Bassin permien, le site fabrique des produits finis tels que du diesel, de l'essence et du kérosène pour avions.



ExxonMobil emploie 2100 personnes sur se site, qui abrite aussi des activités dans la chimie, les huiles de moteur et les plastiques, ce qui représente environ un emploi sur sept dans la région de Beaumont.



Le chantier, qui avait débuté en 2019 et impliqué 1700 sous-traitants, a été livré dans les délais impartis et conformément aux budgets prévus.