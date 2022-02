Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ExxonMobil: le bénéfice trimestriel dépasse les attentes information fournie par Cercle Finance • 01/02/2022 à 14:30









(CercleFinance.com) - ExxonMobil a annoncé mardi un bénéfice trimestriel meilleur que prévu grâce à une hausse de sa production gazière et à la progression des prix de l'énergie en Europe.



Sur le quatrième trimestre, le bénéfice net du géant américain a atteint près de 8,9 milliards de dollars, soit 2,08 dollar par action, contre une perte de 20 milliards de dollars, ou 4,70 dollars par action, un an auparavant.



Hors éléments exceptionnels, le BPA ressort à 2,05 dollar, là où les analystes attendaient en moyenne 1,95 dollar.



Sur l'ensemble de l'exercice 2021, Exxon dit avoir dégagé un bénéfice net de plus de 23 millions de dollars, à comparer avec une perte de 22,4 milliards de dollars à l'issue de l'année 2020.



Dans son communiqué, le groupe explique avoir notamment bénéficié d'une hausse de sa production de gaz naturel, qui s'est établie à 8,6 milliards de pieds cubes par jour, contre 8,2 milliards un an plus tôt.



Exxon dit avoir également profité de la vigueur des prix de l'énergie en Europe, même si la demande pour le secteur de l'aéronautique reste selon lui en morose.



Autre point important, le groupe a annoncé qu'il avait débuté un programme de rachats d'actions devant atteindre 10 milliards de dollars au cours des 12 à 24 prochains mois.



Après toutes ces annonces, l'action était indiquée en hausse de 1,5% en cotations avant-Bourse.





