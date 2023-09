Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ExxonMobil: lance deux unités de production au Texas information fournie par Cercle Finance • 20/09/2023 à 15:18









(CercleFinance.com) - ExxonMobil a annoncé le démarrage de deux nouvelles unités de production chimique dans son usine de fabrication de Baytown, au Texas.



Ce développement représente un investissement de 2 milliards de dollars. Il fait partie des plans de croissance à long terme du groupe visant à fournir des produits de plus grande valeur à partir de ses installations de raffinage et de produits chimiques de la côte américaine.



' Nous avons obtenu d'excellentes performances en matière de sécurité en tirant parti de notre expertise pour planifier et exécuter de grands projets, tout en réalisant des investissements significatifs sur la côte américaine ' a déclaré Karen McKee, présidente d'ExxonMobil Product Solutions.





