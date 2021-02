Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ExxonMobil : l'ex-DG de Petronas rejoint le conseil Cercle Finance • 02/02/2021 à 15:30









(CercleFinance.com) - ExxonMobil annonce l'arrivée, au sein de son conseil d'administration, de Tan Sri Wan Zulkiflee Wan Ariffin, l'ancien directeur général de Petronas, la compagnie pétrolière et gazière nationale de Malaisie, de 2015 à 2020. 'Au cours de son mandat, Petronas a réalisé de plusieurs années de bons résultats et a fait avancer les investissements de l'entreprise dans les technologies à faibles émissions', souligne le groupe énergétique américain. Avec son élection, le conseil d'administration passera à 11 administrateurs, dont 10 indépendants. ExxonMobil poursuit ses discussions avec d'autres candidats, dans le cadre de son processus de renouvellement en cours.

Valeurs associées EXXON MOBIL NYSE +2.27%