ExxonMobil : l'ancien CEO de State Street rejoint le board

(CercleFinance.com) - ExxonMobil annonce avoir nommé l'ancien CEO du groupe de services financiers américain State Street à son conseil d'administration. Joseph Hooley, dont la nomination est effective à compter du 1er janvier 2020, est actuellement président du conseil d'administration de la banque, qui fournit des services aux investisseurs institutionnels. Il en était auparavant le CEO de 2010 à 2018.

Valeurs associées EXXON MOBIL NYSE -0.04%