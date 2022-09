ExxonMobil : l'amende de 14,25 M$ pour avoir pollué Baytown (Texas) confirmée

(AOF) - Exxonmobil reculait de 0,87% à 95 dollars dans les échanges d'avant-bourse. La cour d'appel des États-Unis pour la 5e circonscription, sise à La Nouvelle-Orléans, a confirmé mardi l'amende de 14,25 millions de dollars infligée à ExxonMobil pour avoir causé une pollution à partir de son complexe de raffinage et de pétrochimie à Baytown, au Texas, entre 2005 et 2013. Ce jugement découle d'un procès intenté en vertu de la loi américaine sur la qualité de l'air par deux groupes environnementaux, Environment Texas et le Sierra Club Lone Star Chapter.

Il s'agit du deuxième appel interjeté par la major contre la décision d'un tribunal de district de Houston, qui l'a jugée responsable des rejets répétés de polluants provenant de la raffinerie et des usines chimiques de Baytown., rappelle le média américain money.usnews.com.

"Bien que nous respections l'avis du tribunal, nous ne sommes pas d'accord avec la décision", a déclaré Julie King, porte-parole du pétrolier. "Nous avons agi de manière responsable et conformément aux exigences réglementaires. Nous examinons la décision et envisageons les prochaines étapes."

Luke Metzger, directeur exécutif d'Environment Texas, a appelé Exxon à accepter les décisions répétées dans l'affaire qui l'oppose à la société. "Après 13 ans de bataille devant les tribunaux, il est grand temps qu'ExxonMobil accepte sa responsabilité et paie enfin ce qu'il doit au public pour des années de pollution illégale et toxique", a déclaré M. Metzger.

Par ailleurs, des sources ont déclaré à l'agence Reuters qu'ExxonMobil et Shell étaient sur le point de céder leur coentreprise Aera, l'un des plus grands producteurs de pétrole et de gaz de Californie.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une demande mondiale en croissance

L'AIE (Agence Internationale de l'Energie) estime que la demande mondiale devrait s'établir à 99,4 Mb/j (millions de barils par jour) pour 2022, un niveau légèrement revu en hausse en raison d'une croissance plus forte que prévue en mars et avril. Cela reste néanmoins 1 Mb/j au-dessous des niveaux de 2019. Dès 2023 l'AIE prévoit que la demande pétrolière mondiale devrait dépasser les niveaux d'avant la pandémie de Covid, tirée par la demande chinoise. Cette dernière a été fortement affectée par les graves perturbations liées au Covid-19 cette année. L'année prochaine, le rebond de la demande chinoise fera plus que compenser un ralentissement du côté des pays de l'OCDE. A moyen-terme la forte reprise du trafic aérien soutient la demande pétrolière, avec une dynamique des voyages en avion en Europe et en Amérique du nord de plus en plus manifeste souligne l'AIE.