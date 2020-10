Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ExxonMobil : investit dans le projet Payara, en Guyane Cercle Finance • 01/10/2020 à 15:23









(CercleFinance.com) - Après avoir reçu les approbations du gouvernement, ExxonMobil a décidé d'investir pour le développement de Paraya, un champ offshore situé au large de la Guyane. Après son démarrage en 2024, le projet devrait générer jusqu'à 220 000 barils de pétrole par jour avec l'aide de Prosperity, un navire de production, de stockage et de déchargement (FPSO). Sur place, les ressources sont estimées à environ 600 millions de barils équivalent pétrole. Au total, dix centres de forage et 41 puits - 20 puits de production et 21 puits d'injection - devraient voir le jour.

