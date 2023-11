Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ExxonMobil: finalise l'acquisition de Denbury information fournie par Cercle Finance • 03/11/2023 à 11:30









(CercleFinance.com) - Exxon Mobil Corporation a annoncé aujourd'hui avoir finalisé son acquisition de Denbury, société texane d'exploration d'hydrocarbures, dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à 4,9 milliards de dollars, soit 89,45 dollars par action (cours de clôture d'ExxonMobil le 12 juillet 2023).



Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Denbury recevront 0,84 action d'ExxonMobil pour chaque action Denbury.



'Cette transaction constitue une étape majeure dans la croissance rentable de notre activité Low Carbon Solutions', a déclaré Darren Woods, président-directeur général.



'Notre expertise, combinée au talent de Denbury et au réseau de pipelines de CO2, élargit notre leadership en matière de faibles émissions de carbone et nous positionne au mieux pour répondre aux besoins de décarbonation des clients industriels tout en réduisant également les émissions de nos propres opérations', a t-il ajouté.





Valeurs associées EXXON MOBIL NYSE +3.30%