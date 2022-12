ExxonMobil fait passer son programme de rachat d'actions à 50 milliards de dollars

(AOF) - ExxonMobil a annoncé aujourd'hui son plan d'entreprise pour les cinq prochaines années, avec une augmentation considérable des investissements visant à réduire les émissions et des initiatives relutives de réduction des émissions, y compris son activité Low Carbon Solutions. Le plan d'entreprise jusqu'en 2027 maintient les investissements annuels entre 20 et 25 milliards de dollars, tout en augmentant les investissements à faibles émissions à environ 17 milliards de dollars.

Cette approche disciplinée donne la priorité aux actifs à haut rendement et à faible coût d'approvisionnement dans les activités Upstream et Product Solutions et soutient les efforts visant à réduire l'intensité des émissions de gaz à effet de serre des actifs exploités, ainsi que celles émises par d'autres sociétés.

Dans son plan, la société pétrolière et gazière américaine prévoit de doubler la croissance de ses bénéfices et de ses flux de trésorerie d'ici 2027 par rapport à 2019.

La société a annoncé une extension de son programme de rachat d'actions de 30 milliards de dollars, qui passe désormais à 50 milliards de dollars jusqu'en 2024. Elle a également récemment augmenté le montant de son dividende annuel pour la 40ème année consécutive. D'ici la fin de l'année 2022, ExxonMobil prévoit d'avoir distribué environ 30 milliards de dollars aux actionnaires, dont 15 milliards de dollars de dividendes et 15 milliards de dollars de rachats d'actions.

Les investissements 2023 devraient se situer entre 23 et 25 milliards de dollars pour aider à accroître l'offre afin de répondre à la demande mondiale. La société reste également sur la bonne voie pour réaliser un total d'environ 9 milliards de dollars de réductions de coûts structurels d'ici la fin de l'année 2023 par rapport à 2019.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "pétrole et parapétrolier"

Le biogaz pour verdir les activités

Obtenu grâce à la décomposition des déchets, il entre dans la catégorie des énergies vertes. Il s'inscrit dans la stratégie de nombreux pays, notamment en Europe, de réduire leur dépendance aux importations d'hydrocarbures. Les groupes pétroliers ont de fortes ambitions dans le domaine, comme le révèlent deux opérations récentes. Le britannique BP a repris l'américain Archaea Energy pour 4,1 milliards de dollars. Puis, l'anglo-néerlandais, Shell, a annoncé l'acquisition du danois Nature Energy pour 2 milliards de dollars. Ces opérations affichent des niveaux de valorisation élevés, soulignant le fort potentiel du secteur. TotalEnergies avait déjà pris, en 2018, une participation dans l'américain Clean Energy Fuels Corp, dont il détient aujourd'hui 19%. Il s'est récemment allié avec Veolia pour valoriser le biométhane issu des installations de traitement des déchets.