ExxonMobil envisage la vente d'usines chimiques européennes, selon le FT

ExxonMobil XOM.N cherche à se débarrasser de ses usines chimiques européennes alors que le secteur souffre des tarifs douaniers américains et de la concurrence accrue de la Chine, a rapporté le Financial Times jeudi, citant des personnes familières avec le dossier.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.
