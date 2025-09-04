 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
42 465,50
+1,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

ExxonMobil envisage la vente d'usines chimiques européennes, selon le FT
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 06:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

ExxonMobil XOM.N cherche à se débarrasser de ses usines chimiques européennes alors que le secteur souffre des tarifs douaniers américains et de la concurrence accrue de la Chine, a rapporté le Financial Times jeudi, citant des personnes familières avec le dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

Valeurs associées

EXXON MOBIL
111,950 USD NYSE -2,38%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
67,13 USD Ice Europ -0,39%
Pétrole WTI
63,50 USD Ice Europ -0,45%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank