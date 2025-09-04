ExxonMobil envisage la vente d'usines chimiques européennes, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

ExxonMobil XOM.N cherche à se débarrasser de ses usines chimiques européennes alors que le secteur souffre des tarifs douaniers américains et de la concurrence accrue de la Chine, a rapporté le Financial Times jeudi, citant des personnes familières avec le dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.