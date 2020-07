Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ExxonMobil : en perte au deuxième trimestre 2020 Cercle Finance • 31/07/2020 à 15:11









(CercleFinance.com) - Le groupe ExxonMobil annonce ce vendredi, pour le deuxième trimestre de son activité, une perte par action de -0,26 dollar, contre un BPA de +0,73 dollar un an plus tôt. Le résultat net s'inscrit ainsi en perte de -1,1 milliard de dollars, contre un bénéfice de +3,1 milliards au T2 2019. Des résultats vus par le groupe comme la conséquence 'd'une offre globalement excessive' et d'une demande impactée par la crise du coronavirus'.

Valeurs associées EXXON MOBIL NYSE -0.79%