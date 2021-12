Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ExxonMobil : effort accru dans les projets à faible émission information fournie par Cercle Finance • 01/12/2021 à 17:14









(CercleFinance.com) - ExxonMobil a annoncé mercredi qu'il comptait accroître ses investissements dans les projets à à faible intensité de carbone, auxquels le géant texan compte consacrer une enveloppe de 15 milliards de dollars au cours des six prochaines années. Le géant pétrolier dit entrevoir tout particulièrement des opportunités de croissance dans des domaines tels que la capture et le stockage du carbone, dans les biocarburants et dans l'hydrogène, expliquant que le soutien des autorités publiques garantit selon lui des niveaux de rentabilité satisfaisants. Au total, ExxonMobil dit vouloir maintenir des investissements annuels compris entre 20 et 25 milliards de dollars d'ici à 2027, avec l'objectif de doubler ses bénéfices et son flux de trésorerie par rapport à une base 2019. A la Bourse de New York, l'action Exxon grimpait de 3,5% mercredi après ces annonces, dans un contexte également marqué par un net redressement des prix du pétrole.

Valeurs associées EXXON MOBIL NYSE +2.93%