Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ExxonMobil: deux découvertes de pétrole en Guyana information fournie par Cercle Finance • 05/01/2022 à 15:12









(CercleFinance.com) - ExxonMobil fait part de deux découvertes de pétrole à Fangtooth-1 et Lau Lau-1 dans le bloc Stabroek, au large de la Guyana, découvertes qui s'ajouteront à l'estimation précédente des ressources récupérables de 10 milliards de barils équivalent pétrole pour le bloc.



'Ces découvertes améliorent notre compréhension du bloc, notre confiance continue dans son potentiel d'exploration et notre opinion que les nombreuses découvertes à ce jour pourraient donner lieu à jusqu'à 10 projets de développement', affirme le groupe énergétique.



Pour rappel, le bloc Stabroek s'étend sur 26.800 km2. Esso Exploration and Production Guyana Limited, filiale d'ExxonMobil, en est l'opérateur avec une participation de 45%, aux côtés de Hess Guyana Exploration Ltd (30%) et de CNOOC Petroleum Guyana Limited (25%).





Valeurs associées EXXON MOBIL NYSE 0.00%