Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ExxonMobil: des dépréciations d'actifs au 4ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 05/01/2024 à 12:30









(CercleFinance.com) - ExxonMobil a annoncé jeudi soir qu'il prévoyait de passer entre 2,4 et 2,6 milliards de dollars de dépréciations d'actifs au quatrième trimestre, principalement au titre de ses activités en Californie où la réglementation contre les installations pétrolières est en train de se durcir.



Le géant américain de l'énergie précise dans un avis financier que cette charge est essentiellement liée à sa plateforme californienne de Santa Ynez, dont la remise en route est remise en question par des règles environnementales plus strictes dans l'Etat.



Son concurrent Chevron avait déjà dû annoncer, en début de semaine, son intention de comptabiliser des provisions allant de 3,5 à quatre milliards de dollars pour les mêmes raisons.



Pour le reste, les éléments contenus dans le formulaire 8-K publié dans la soirée d'hier par Exxon vont dans le sens d'un bénéfice net de l'ordre de neuf milliards de dollars au quatrième trimestre, font valoir les analystes de RBC.



Ramené par action, cela correspondrait à un profit de 2,2 dollars par titre, contre un consensus actuellement établi autour de 2,1 dollars.



Suite à toutes ces annonces, l'action ExxonMobil était attendue en hausse de 0,2% vendredi matin à l'ouverture de Wall Street.





Valeurs associées EXXON MOBIL NYSE -0.90%