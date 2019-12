Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ExxonMobil : démarre la production du champ de Liza en Guyane Cercle Finance • 23/12/2019 à 12:06









(CercleFinance.com) - ExxonMobil a commencé la production de pétrole du champ de Liza, à 190 kilomètres au large de la Guyane, avant la date prévue, a annoncé le groupe dans un communiqué. Le géant pétrolier américain a commencé sa production moins de cinq ans après la première découverte d'hydrocarbures, ce qui est bien en avance sur la moyenne de l'industrie pour les développements en eau profonde, a-t-il souligné. La production de la première phase du champ devrait atteindre une capacité de 120 000 barils de pétrole par jour au cours des prochains mois. Selon Exxon, la ressource récupérable actuellement estimée pour le bloc de Stabroek est estimée à plus de 6 milliards de barils équivalent pétrole.

Valeurs associées EXXON MOBIL NYSE +0.76%