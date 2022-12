Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ExxonMobil: démarrage d'une unité de recyclage plastique information fournie par Cercle Finance • 15/12/2022 à 10:05









(CercleFinance.com) - ExxonMobil a annoncé mercredi soir le démarrage réussi de l'une des plus grandes installations de recyclage avancées en Amérique du Nord, située au sein de son complexe intégré de Baytown, au Texas, pour soutenir une économie circulaire des plastiques.



Utilisant une technologie exclusive pour décomposer les plastiques difficiles à recycler et les transformer en matières premières pour de nouveaux produits, elle est capable de traiter plus de 80 millions de livres de déchets plastiques par an.



ExxonMobil prévoit de construire des installations de recyclage avancées sur plusieurs de ses autres sites à travers le monde, ce qui lui donnerait la capacité de traiter jusqu'à un milliard de livres de déchets plastiques par an d'ici fin 2026.





Valeurs associées EXXON MOBIL NYSE -0.76%