ExxonMobil : découverte au large du Suriname

(CercleFinance.com) - ExxonMobil et Petronas indiquent avoir découvert des hydrocarbures grâce au puits d'exploration Sloanea-1 sur le bloc 52 au large du Suriname, ressources s'ajoutant aux nombreuses découvertes d'ExxonMobil dans le bassin Guyana-Suriname. Le puits a été foré à une profondeur de 4.780 mètres par l'opérateur Petronas, et la découverte est en cours d'évaluation pour déterminer son potentiel en ressources. ExxonMobil précise détenir 50% d'intérêts sur le bloc 52.

Valeurs associées EXXON MOBIL NYSE -1.08%