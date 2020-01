Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ExxonMobil : consensus battu au 4e trimestre Cercle Finance • 31/01/2020 à 14:17









(CercleFinance.com) - ExxonMobil publie un bénéfice net en baisse 5% à 5,69 milliards de dollars au titre du dernier trimestre 2019, soit 1,33 dollar par action, là où le consensus de marché n'espérait qu'un BPA de 47 cents environ. Le groupe énergétique précise néanmoins que son profit intègre 3,9 milliards de dollars d'éléments exceptionnels, soit 92 cents par action, dont un gain de 3,7 milliards lié à la cession d'activités amont en Norvège. Dans son activité amont (exploration et production), ExxonMobil revendique une production stable à quatre millions de barils équivalent pétrole par jour, une croissance de 4% pour les liquides compensant une baisse de 5% pour le gaz.

Valeurs associées EXXON MOBIL NYSE 0.00%