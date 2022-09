Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ExxonMobil: cession des parts dans Aera Energy information fournie par Cercle Finance • 02/09/2022 à 08:00









(CercleFinance.com) - ExxonMobil a annoncé jeudi soir la signature d'un accord pour vendre tous ses intérêts dans l'exploitation de production pétrolière d'Aera en Californie (environ 95.000 barils équivalent pétrole par jour produits en 2021) à Green Gate Resources E, une filiale d'IKAV.



La transaction implique la vente d'actions de Mobil California Exploration & Producing Company qui détient une part de 48,2% dans Aera Energy et une part de 50% dans Aera Energy Services Company, une coentreprise avec Shell.



Cette cession n'affecte pas le réseau de marque d'ExxonMobil d'environ 500 sites de vente au détail indépendants en Californie. Elle devrait être conclue au quatrième trimestre 2022, sous réserve des approbations réglementaires.





