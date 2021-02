Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ExxonMobil : cession d'actifs au Royaume Uni Cercle Finance • 24/02/2021 à 13:35









(CercleFinance.com) - ExxonMobil annonce avoir signé un accord avec HitecVision, par l'intermédiaire de sa société de portefeuille NEO Energy, pour la vente de la plupart des actifs en amont non opérés dans le centre et le nord de la mer du Nord du Royaume Uni. Le prix de vente de plus d'un milliard de dollars fait l'objet d'ajustements de clôture et pourrait être augmenté d'environ 300 millions de dollars par des paiements conditionnels en fonction de la possibilité d'une hausse des prix des produits de base. L'accord porte sur des participations dans 14 champs, pour lesquelles la part de production du groupe était d'environ 38.000 barils équivalent pétrole par jour en 2019. La transaction devrait être close d'ici la mi-2021, sous réserve des approbations réglementaires et de tiers.

