ExxonMobil: cède sa filiale roumaine pour plus d'1 Md$

(CercleFinance.com) - ExxonMobil a conclu un accord pour vendre sa filiale roumaine ExxonMobil Exploration and Production Romania, à Romgaz. La cession porte sur plus de 1 milliard de dollars.



L'accord comprend toutes les actions d'ExxonMobil Exploration and Production Romania ainsi que des intérêts dans le bloc XIX Neptun au large de la Roumanie.



ExxonMobil est présent dans le secteur amont de la Roumanie depuis novembre 2008.



' Nos investissements à ce jour ont positionné le projet Neptun Deep pour augmenter la production de ressources en Roumanie et dans l'Union européenne. ' a déclaré Liam Mallon, président d'ExxonMobil Upstream Company.

La transaction devrait être conclue au deuxième trimestre de 2022.





Valeurs associées EXXON MOBIL NYSE +1.28%