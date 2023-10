Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ExxonMobil: BPA divisé par deux au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 27/10/2023 à 13:28









(CercleFinance.com) - La compagnie pétro-gazière ExxonMobil publie un bénéfice net hors éléments exceptionnels de plus de 9,1 milliards de dollars au titre du troisième trimestre 2023, soit 2,27 dollars par action, à comparer à un BPA ajusté de 4,45 dollars un an auparavant.



Par rapport au trimestre précédent, le BPA a toutefois augmenté de 17%, 'grâce à une solide performance opérationnelle, y compris un débit de raffinage record ainsi qu'un prix du brut et un environnement de marge de raffinage de l'industrie plus élevés'.



'Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par l'affaiblissement des marges en chimie, l'incidence défavorable de l'évaluation à la valeur de marché des produits dérivés et les effets du calendrier de trading devant s'atténuer au fil du temps', ajoute le groupe.





Valeurs associées EXXON MOBIL NYSE -1.83%