ExxonMobil: bénéfice meilleur que prévu au 1er trimestre 28/04/2023

(CercleFinance.com) - ExxonMobil a dévoilé vendredi un bénéfice record pour son premier trimestre, et bien plus élevé que prévu, grâce à la hausse de sa production et à la bonne maîtrise de ses coûts.



La compagnie pétrolière américaine a fait état ce matin d'un bénéfice net trimestriel de 11,44 milliards de dollars, contre 5,55 milliard un an plus tôt.



Hors exceptionnels, son bénéfice par action atteint 2,83 dollars, alors que les analystes prédisaient un BPA de 2,59 dollars.



Sa production équivalent pétrole, qui inclut aussi le gaz, s'est établie à 3,8 millions de barils par jour, soit une hausse de 4% sur un an.



Le flux de trésorerie opérationnel, à 16,3 milliards de dollars, a lui aussi dépassé les attentes, puisque le consensus ressortait à 15,3 milliards de dollars.



'Le marché affichait des attentes élevées pour ExxonMobil, ce qui n'a pas empêché la société de faire mieux que prévu', soulignent les analystes de RBC dans une note de réaction.



A la Bourse de New York, le titre était attendu en petite hausse de 0,5% vendredi matin suite à la publication de ces résultats.