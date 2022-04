Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ExxonMobil: bénéfice de 5,5 Mds$ au 1er trimestre 2022 information fournie par Cercle Finance • 29/04/2022 à 13:20









(CercleFinance.com) - Exxon Mobil a annoncé un bénéfice estimé à 5,5 milliards de dollars au premier trimestre 2022, ou 1,28 dollar par action. Le bénéfice était de 8,9 milliards de dollars au quatrième trimestre de 2021.



Les résultats du premier trimestre comprenaient un élément défavorable de 3,4 milliards de dollars associé à la sortie prévue de Russie Sakhaline-1, ou 0,79 $ par action.



Le bénéfice excluant cette charge exceptionnelle s'est établi à 8,8 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 6 milliards de dollars par rapport au premier trimestre de 2021.



Au premier trimestre, les dépenses en immobilisation et en exploration se sont élevées à 4,9 milliards de dollars.



' Le trimestre a illustré la solidité de nos activités sous-jacentes et les progrès significatifs réalisés dans le développement de notre portefeuille de production ', a déclaré Darren Woods, président du groupe.





Valeurs associées EXXON MOBIL NYSE 0.00%