Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ExxonMobil: bénéfice de 36,0 Mds$ sur l'exercice 2023 information fournie par Cercle Finance • 02/02/2024 à 13:01









(CercleFinance.com) - ExxonMobil Corporation a annoncé ses résultats du quatrième trimestre 2023 de 7,6 milliards de dollars (contre 9,1 milliards de dollars au troisième trimestre), ou 1,91 $ par action.



Les résultats du quatrième trimestre comprenaient des éléments défavorables de 2,3 milliards de dollars, dont une dépréciation de 2,0 milliards de dollars en raison d'obstacles réglementaires en Californie.



Le bénéfice excluant les éléments identifiés s'est chiffré à 10,0 milliards de dollars (en hausse de 0,8 milliard de dollars par rapport au troisième trimestre), ou 2,48 $ par action.



Pour l'ensemble de l'exercice 2023, la société a déclaré un bénéfice de 36,0 milliards de dollars, ou 8,89 dollars par action.



' Notre stratégie cohérente et l'excellence de notre exécution dans l'ensemble de l'entreprise ont généré des bénéfices parmi les meilleurs du secteur et nous ont permis de reverser plus de liquidités aux actionnaires que nos pairs en 2023', a déclaré Darren Woods, président du conseil et chef de la direction.





Valeurs associées EXXON MOBIL NYSE -0.36%