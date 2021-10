Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ExxonMobil : augmente sa participation au projet Acorn information fournie par Cercle Finance • 06/10/2021 à 10:52









(CercleFinance.com) - ExxonMobil a augmenté sa participation au projet de captage du carbone Acorn en Écosse en signant une déclaration d'intérêt pour capturer, transporter et stocker le CO2 de son usine d'éthylène de Fife. L'accord visant à inclure l'usine d'éthylène, située à Mossmorran, en Écosse, s'ajoute à un protocole d'accord annoncé précédemment pour capturer et stocker les émissions des terminaux gaziers du complexe St Fergus à Peterhead, en Écosse. ' L'application de la technologie de captage et de stockage du carbone à l'usine d'éthylène de Fife démontre notre engagement à réduire le CO2 du secteur industriel ', a déclaré Joe Blommaert, président d'ExxonMobil Low Carbon Solutions.

Valeurs associées EXXON MOBIL NYSE -2.76%