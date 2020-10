Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ExxonMobil : accumule les pertes depuis le début de l'année Cercle Finance • 30/10/2020 à 14:18









(CercleFinance.com) - ExxonMobil publie une perte de 680 millions de dollars au titre du 3e trimestre, soit un BPA de -0,15 dollar, mieux que le consensus, mais bien loin des 3,17 milliards de bénéfices enregistrés l'an dernier à la même période et du BPA de 0,75 dollar. Sur les neuf premiers mois de l'année, la perte se chiffre à 2,37 milliards de dollars, contre 8,65 milliards de bénéfices au terme des neuf premiers mois de l'exercice précédent. 'Nous sommes en bonne voie pour atteindre nos objectifs de réduction des coûts pour 2020 et nous allons réalisons des économies supplémentaires l'année prochaine afin de gérer ce cycle de baisse sans précédent', affirme Darren W. Wood, p.d.-g. d'ExxonMobil.

Valeurs associées EXXON MOBIL NYSE 0.00%