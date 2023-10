Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

ExxonMobil: accord pour acquérir Pioneer Natural information fournie par Cercle Finance • 11/10/2023 à 13:25

(CercleFinance.com) - ExxonMobil annonce un accord pour l'acquisition de Pioneer Natural Resources, dans le cadre d'une transaction en actions valorisée à 59,5 milliards de dollars, soit 253 dollars par action Pioneer sur la base du cours de clôture du titre ExxonMobil du 5 octobre.



Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Pioneer recevront 2,3234 actions ExxonMobil pour chaque action Pioneer. La valeur d'affaire totale implicite de la transaction, y compris la dette nette, se monte à environ 64,5 milliards de dollars.



Le géant énergétique explique que cette opération 'transformera son portefeuille amont, plus que doublant sa présence dans le Permien et créant une position de haute qualité et à rendement élevé dans les stocks non conventionnels non développés aux États-Unis'.



La transaction, approuvée unanimement par les deux conseils, demeure soumise aux examens et approbations réglementaires habituels, ainsi qu'au feu vert des actionnaires de la société acquise. Elle devrait être finalisée au cours du premier semestre 2024.