Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Exxon va supprimer 1.600 emplois en Europe en raison de la chute des prix du pétrole Reuters • 05/10/2020 à 17:56









Bangalore, 5 octobre (Reuters) - Exxon Mobil XOM.N a annoncé lundi un plan de réduction de ses effectifs de 1.600 personnes en Europe d'ici fin 2021. Les réductions d'emplois, spécifiques à chaque pays, dépendront de l'activité locale d'Exxon et des conditions des marchés, a indiqué le géant pétrolier américain, alors que la pandémie de coronavirus a fait chuter la demande pour ses produits et plonger les prix du brut. En France, le groupe exploite sous la marque Esso une raffinerie à Fos-sur-Mer ainsi qu'une plateforme à Notre-Dame-de-Gravenchon (Seine-Maritime), qui comprend une raffinerie, une usine de lubrifiants ainsi que plusieurs unités pétrochimiques. Les perspectives sombres sur les prix de l'énergie, qui devraient rester faibles dans les années à venir, ont poussé les grandes compagnies pétrolières à supprimer des emplois, réduire leurs dépenses et leurs dividendes afin de réduire leurs coûts. En septembre, le groupe pétrolier américain a annoncé un plan de départs volontaires en Australie et a déclaré que les suppressions de postes allaient se poursuivre au niveau mondial en 2021. (Shradha Singh, version française Anait Miridzhanian, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées EXXON MOBIL NYSE +1.77%